Dopo la parentesi delle coppe europee, torna il campionato e scende subito in campo la capolista. Al Mapei di Reggio Emilia, Sassuolo-Napoli apre la 23esima giornata di Serie A. I partenopei, al momento a +15 sull’Inter, prima inseguitrice, cercano altri tre punti per mettere al momento da parte la pratica scudetto e proiettarsi alla partita di Champions contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. I neroverdi, dopo i successi contro Milan e Atalanta, hanno impattato sul 2-2 contro l’Udinese nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle 20:45.



DATI - Qualche numero. Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite contro i neroverdi in campionato (7 vittorie e 6 pareggi), il Sassuolo ha invece vinto solo una gara casalinga contro gli azzurri in Serie A: il 23 agosto 2015 terminò 2-1 per gli emiliani. Il pareggio è il risultato più visto di recente al Mapei: 5 degli ultimi 6 incontri hanno infatti assegnato un punto a squadra.