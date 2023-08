Il Sassuolo non si arrende per l'esterno destro. I neroverdi di Alessio Dionisi sono alla ricerca di profili per rinforzare la squadra quando manca poco più di una settimana al debutto in campionato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in cima alla lista di Carnevali ci sarebbe sempre Emil Holm dello Spezia anche se la trattativa non sarebbe facilissima.