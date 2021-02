Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista dell’anticipo casalingo di sabato contro lo Spezia. Questo pomeriggio la squadra si è allenata allo Stadio Ricci dove ha disputato una partitella a tutto campo. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches. Domani i neroverdi saranno impegnati in un’altra seduta pomeridiana a PORTE CHIUSE.