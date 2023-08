Un gioiello tira l'altro. Lo sa bene il Sassuolo, che di calciatori preziosi se ne intende. Tanti, negli anni, i giovani talenti che i neroverdi hanno pescato in giro per l'Italia e il mondo e poi, dopo averli valorizzati, hanno rivenduto a peso d'oro. L'ultima scommessa, in ordine di tempo, è Luca Lipani, centrocampista classe 2005 in arrivo dal Genoa e punto di forza dell'Italia Under 19 campione d'Europa. Presto accanto a lui potrebbe allenarsi un ragazzo di un paio d'anni più grande, che è arrivato a un passo dal diventare campione del mondo Under 20: Matteo Prati.



OFFERTA E CONCORRENZA - Classe 2003 della SPAL, Prati ha messo in mostra le sue qualità nell'ultima Serie B, nonostante la retrocessione in C degli emiliani. 20 presente e due gol segnati per il centrocampista, che a Ferrara ha ricevuto anche una benedizione speciale, quella di Daniele De Rossi, che per qualche mese è stato suo allenatore e che ha detto di rivedere in lui alcune sue qualità da calciatore. Il Sassuolo si è mosso, arrivando a mettere sul piatto oltre cinque milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma non è solo. Cagliari, Bologna e Palermo sono agguerrite e da tempo hanno messo gli occhi su Prati, la sfida per aggiudicarsi il prossimo gioiellino dell'Italia è appena cominciata.