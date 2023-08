Il Sassuolo è atteso domani dalla gara casalinga contro l'Hellas Verona. In conferenza stampa, l'allenatore Alessio Dionisi ha parlato del grande assente delle ultime gare, Domenico Berardi.



PRESENTE - "La più bella notizia è che Domenico Berardi domani sarà disponibile. Ripartiamo con ancora più ottimismo, domani è una partita importante, è solo la terza, ma è una partita importante. Mimmo potrebbe partire dall'inizio. Se la squadra avversaria ci vuole affrontare in parità numerica noi dobbiamo sfruttare questa cosa perché abbiamo un potenziale importante in avanti. Con lui credo che ormai il rapporto sia buono, credo che lui si fidi di me e io mi fido di Domenico persona. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo, fermo restando che è un ragazzo e un giocatore maturo, non devo dargli tante spiegazioni. Sicuro la parte psicologia ha una certa valenza, non solo per lui, ma finalmente giocheremo con il mercato chiuso e io ho chiesto alla società di non parlare di mercato con me perché oggi non mi interessa niente".