Il Sassuolo monitora le condizioni di Domenico Berardi in vista della gara di domenica alle 15 contro la Fiorentina. L'attaccante neroverde è tornato titolare nella gara con la Sampdoria segnando su rigore, ma nel finale di partita è stato sostituito uscendo dal campo zoppicando.



Secondo quanto riporta Dazn, Berardi è uscito solo a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare, la sua presenza con la Fiorentina non sembra essere in dubbio ma il giocatore verrà seguito da vicino da staff medico e allenatore che non vorrebbe rischiarlo se non sarà al 100%. In caso di forfait, al suo posto potrebbe giocare uno tra Traoré, D'Andrea e Kyriakopoulos.