A pochi minuti dal match è Pedro Obiang, ai microfoni di Sky Sport, a spiegare il momento vissuto dalla squadra neroverde: "In questo momento possiamo anche giocare bene, ma per qualche motivo non basta. Oggi potrebbe essere la volta buona. Noi dobbiamo pensare a noi, magari uscendo da questo momento con lavoro e sacrificio. In questo momento non possiamo guardare il fattore individuale, dobbiamo essere una squadra riuscendo ad ottenere i punti che ci mancano".