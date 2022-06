Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto, dirigente del. I neroverdi sono protagonisti del mercato e hanno tanti gioiellini contesi da molti club. A partire da, desiderio poco celato della. “Incontrerò Pinto in mattinata,, abbiamo fatto tanti affari tra noi. C’è grande stima, ma a questo ragazzo noi ci teniamo tanto. È per quello che gli abbiamo dato un valore congruo.”, ha detto il dg.- Che poi passa al contrattacco. “Non è detto che dobbiamo per forza cedere noi qualcuno,”. Carnevali parla poi delle strategie del club emiliano. “Si parla delle nostre cessioni ma siamo una delle poche società ad aver comprato”.- Infine un cenno anche ai due attaccanti più contesi del Sassuolo:. Sul centravanti e il suo passaggio al Psg, Carnevali frena. “A noi farebbe piacere se restasse in Italia. L’anno scorso Locatelli aveva sirene inglese ma è rimasto qui, alla Juventus. Su Scamacca non ci sono tante italiane pronte a prenderlo.. E su Berardi: “Lui è il nostro campione, sì magari può avere la volontà di andare in un grande club, ma prima di cederlo ci penseremo bene. Siamo al nostro decimo anno di A e vogliamo fare bene.”, chiude scherzando.