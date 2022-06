Negli ultimi anni il Sassuolo si è seduto a trattare con top club del calcio europeo: dal Dortmund al Barcellona, fino al... Psg. Alt. Con i francesi non c'è ancora una trattativa, ma l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha parlato dell'interesse per Gianluca Scamacca: "Luis Campos (il nuovo ds del Psg, ndr) è un amico, ci siamo incontrati nella finale di Champions - ha detto a Sky - Abbiamo parlato di più giocatori, compresa anche la situazione di Scamacca. Credo che sia un giocatore interessante per diversi club".



IL NUOVO ARRIVATO - "Alvarez? Non lo abbiamo ancora definito, spero di riuscirci nel giro di qualche ora. Se ci riusciremo, lo accoglieremo molto volentieri. È un giocatore importante, sarà un'arma in più".