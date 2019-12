Gianluca Pegolo, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata con il Milan: "Negli ultimi anni è successo spesso, oggi sono contento anche perché venivo da un infortunio di due mesi. Era un po' di partite che giocavamo bene ma non raccoglievamo quanto meritavamo, questo risultato ci rende felici. Abbiamo avuto delle occasioni, ma prima della partita avremmo tutti firmato per uscire da San Siro con un punto. Dobbiamo continuare così. La squadra gira, tutti sanno quello che devono fare. Ci manca qualcosa per chiudere le partite. Siamo stati toccata dalla scomparsa del presidente Squinzi, soprattutto noi 'vecchi'. Lo ricordiamo sempre con affetto".