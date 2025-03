Getty Images

Sassuolo: per i bookie il ritorno in Serie A è cosa fatta, in quota anche il Pisa vede la promozione

28 minuti fa



Otto giornate alla fine, nove punti di vantaggio sul secondo posto, quattordici sul terzo. Il Sassuolo continua a dominare la Serie B e per i bookie non ha rivali per la vittoria del campionato: si gioca a 1,01 il primo posto a fine stagione della squadra di Grosso - mentre Pisa e Spezia sono decisamente più indietro. Il successo nel torneo cadetto dei toscani è in lavagna a 20, la rimonta dei liguri addirittura a 91.



CORSA PROMOZIONE La squadra di Inzaghi e quella di D'Angelo, invece, sono le principali favorite per gli altri due posti promozione in Serie A. Il Pisa - tornato al successo dopo due sconfitte - nel massimo campionato è proposto a 1,15 su Planetwin365, lo Spezia, fermato a Cesena, sale a 2,30. Cremonese, Catanzaro e Palermo rappresentano invece le principali alternative per il salto di categoria. I grigiorossi, al momento quarti in classifica, sono reduci da due vittorie di fila e il loro approdo in Serie A è visto a 3,35. La promozione dei calabresi, reduci dal rotondo successo nel derby con il Cosenza, e quella dei rosanero (al momento però noni in graduatoria) sono invece in lavagna - nell'ordine - a 5,25 e 6 volte la posta.