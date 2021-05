Ufficialmente perso Roberto De Zerbi, il Sassuolo si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare il progetto tecnico neroverde del futuro. Fra i tanti nomi proposti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in forte ascesa anche il nome di Julio Velazquez, allenatore capace di una straordinaria salvezza con il Maritimo in Portogallo e con un passato in Serie A sulla panchina dell'Udinese.