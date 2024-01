Sassuolo, per la prossima stagione occhi su un allenatore di Serie C

Il Sassuolo pensa già al tecnico della prossima stagione: in caso di addio da parte di Alessio Dionisi, piace molto l'allenatore del Mantova Davide Possanzini, che sta facendo molto bene in Serie C ed è già stato in neroverde come secondo di Roberto De Zerbi.