Il Sassuolo è sempre disponibile a trattare e concedere formule di pagamento dilazionate e agevolate, ma non intende perderci e anche per Gianluca Scamacca, secondo Tuttosport, non ci saranno sconti. Se la Juventus lo vorrà, dovrà garantire il pagamento, presente o futuro di circa 22-25 milioni di euro.