Secondo Marca, il Sassuolo è stato il primo dei tanti club che si sono mossi per l’acquisto di Alhassan Koroma, attaccante ventenne della Bamlompédica Linense, club andaluso che milita nella terza divisione spagnola. La concorrenza per il nazionale della Sierra Leone è però molto alta. Su di lui ci sono infatti club spagnoli come Villarreal, Betis, Siviglia e Osasuna, tedeschi come Lipsia e Borussia Dortmund, e statunitensi.