L'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato a Sassuolonews dopo la tripletta in amichevole contro il Real Vicenza:



"Ho iniziato il ritiro qua e sicuramente finisco il ritiro qua, come stiamo vedendo il mercato è imprevedibile ma non parlo per me, in generale. Penso a fare bene perché ho visto che facendo il ritiro in una squadra e poi cambiare è anche quello motivo di difficoltà durante una stagione. Io penso a lavorare bene, quello che succederà, succederà".