Sassuolo, Pinamonti: 'Lniti con Dionisi. Nazionale? Dovete chiedere ad altri'

L'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Torino:



"Vale tanto, a parte il mio gol che è una cosa personale. Era importante fare un'altra prestazione, queste non mancano ma i risultati sì. Abbiamo fatto un piccolo passo in classifica, che vale anche come un po' di ossigeno, erano tante partite che non vincevamo e facevamo punti. È importante per l'umore della squadra, per proseguire un percorso che sta dando pochi frutti rispetto a quelli che potremmo avere. Stiamo lavorando tanto noi con il mister".



SITUAZIONE - "Io posso parlare per me, non guardo le notizie, tagliamo la testa al toro. Non mi riguardano, non mi interessa proprio saperle, abbiamo lavorato in una settimana normale, consapevoli di stare vivendo un momento non facile, non semplice. Stiamo tirando fuori tutti e sono sicuro che così ne usciremo".



PER DIONISI - "Noi siamo una squadra unita, in una squadra vengono comprese tutti quelli che ne fanno parte. Noi lavoriamo da inizio anno per la squadra, di conseguenza lo facciamo anche adesso".



19 PUNTI PERSI DA VANTAGGIO - "Sono tanti, lo sappiamo, è un'altra cosa per cui stiamo lavorando. Ci sta la stanchezza ma non è un alibi, dopo settanta minuti è un fattore anche per gli altri, stiamo lavorando per far sì di non perdere così tanti punti nei minuti finali".



NAZIONALE - "Non lo so, dovete chiedere agli altri".