Matteo Politano, attaccante del Sassuolo, parla a Tuttosassuolocalcio.com dopo la salvezza raggiunta: "Voglio innanzitutto ringraziare Duncan. poteva tirare e invece ha preferito passarla a me. Il suo assist è stato fondamentale. È una rete importantissima che ci ha permesso di arrivare a quaranta punti e di conquistare la salvezza, siamo davvero molto contenti e sul campo abbiamo festeggiato con i nostri tifosi. Non eravamo partiti con questi obiettivi, siamo contenti per aver dimostrato di meritare la Serie A. Futuro? Il futuro non dipende solo da me, ma dalla società. Ora godiamoci la salvezza e finiamo il campionato in bellezza".