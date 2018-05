La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'attaccante classe '93 del Sassuolo Matteo Politano, destinato la prossima estate a essere uno dei principali uomini di mercato. Su di lui ci sono Inter, Milan e Napoli: "Io sono pronto per una grande, vedremo se arriveranno offerte. Parlerò con la società e decideremo insieme". Sui rischi di giocare meno: "Per me è sempre stato così dappertutto e non sarebbe un problema. Io non ho paura di niente". Nelle ore antecedenti alla finale di Coppa Italia contro il Milan, il suo agente Alessandro Moggi ha avuto una prima presa di contatto con la dirigenza del Milan, in particolare col ds Mirabelli che ha sondato la disponibilità del calciatore e successivamente del Sassuolo, ma rimangono in corsa per l'esterno di scuola Roma anche Inter e Napoli, alla ricerca di nuove soluzioni per i rispettivi reparti offensivi.