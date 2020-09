Il Sassuolo sta lavorando in queste ore anche per trovare una sistemazione agli esuberi in rosa. Uno di questi è sicuramente il laterale classe ‘98 Claud Adjapong. Il giocatore ha trovato pochissimo spazio sia a Sassuolo che in prestito a Verona, collezionando solo 5 presenze.



Sul nazionale under 21, secondo la Gazzetta dello Sport, in questi giorni si sarebbe fatta avanti, con una richiesta di trasferimento sempre a titolo temporaneo, il Pescara. La squadra di Massimo Oddo sta cercando un rinforzo di livello per la B sulla corsia destra e Adjapong potrebbe essere il nome giusto.