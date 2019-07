Nuova avventura per Andrew Gravillon, prime parole da giocare del Sassuolo: "Qui c'è un bel gruppo e sono stato accolto benissimo - ha spiegato il centrocampista classe '98 ai canali ufficiali - Conosco tutto lo staff e so che è un grande club che qualche anno fa è stato anche in Europa League. A gennaio ci sono stati i primi contatti, io chiamavo tutti i giorni il mio procuratore e ora che sono qui non vedo l'ora di iniziare".