Kevin Prince Boateng ha lasciato il Sassuolo per abbracciare la sfida Barcellona. Come riporta Sky Sport, due sono i nomi sul taccuino di Carnevali per sostituire il ghanese: uno è Gianluca Caprari della Sampdoria, l'altro Mario Balotelli del Nizza, che è stato proposta in giornata al club neroverde.