Sassuolo: quando sconta la squalifica Boloca

Diffidato e ammonito contro l'Empoli, il centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca è stato fermato di un turno dal Giudice Sportivo. Sconterà la squalifica domani contro il Napoli, nel recupero della 21esima giornata di Serie A (rinviato a metà gennaio per l'impegno degli Azzurri in Supercoppa italiana in Arabia Saudita). Sarà a disposizione per la 27esima giornata, con il Sassuolo impegnato al Bentegodi, casa dell'Hellas Verona.