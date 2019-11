Domenico Berardi è stato costretto a saltare gli impegni con l'Italia a causa dell'infortunio muscolare accusato prima della sosta contro il Bologna e rischia di star fuori anche alla ripresa del campionato. "Berardi: almeno 20 giorni di stop. Oggi la ripresa per i neroverdi", titola la Gazzetta di Modena. Per il quotidiano dovrebbe averne per 20-30 giorni. Berardi potrebbe rientrare contro la Juve il 1° dicembre o nella gara successiva contro il Milan.