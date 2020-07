Due squadre senza compiti di classifica, senza patemi e senza pressioni, con il solo obiettivo di sperimentare e divertirsi. Napoli, già sicuro dei gironi di Europa League grazie al successo in Coppa Italia, e Sassuolo, ottavo e senza chance europee, giocano una partita intensa, a tratti spettacolare, alla fine vincono gli uomini di Gattuso 2-0 ma per quello che si è visto poteva finire in qualsiasi modo (ben quattro gol annullati). Occasioni, fluidità di gioco, idee: non è mancato nulla, merito di due allenatori ‘nemici’ ai tempi di Pisa-Foggia, con un credo calcistico definito e propositivo, stimati e cresciuti sensibilmente nell’ultimo biennio.



ZIELINSKI E DJURICIC SHOW - Gattuso sceglie Ospina in porta, Lobotka in mezzo e Milik in attacco, supportato da Insigne e Callejon, De Zerbi, senza Boga, promuove Traore sulla linea di Djuricic e Berardi, alle spalle di Caputo. Ne esce fuori un primo tempo adrenalinico, l’1-0 del 45’ grida vendetta. Il Napoli, dopo aver sbloccato con un tiro dal limite di Hysaj che sorprende un dormiente Consigli, ha almeno quattro palle gol nitide, una clamorosa fallita da Insigne su invito delizioso di Zielinski. Il polacco gioca una partita sontuosa, come al solito è la scarsa capacità di lasciare il segno sottoporta a fregarlo. E a non permettergli il salto di qualità. Chissà che giocatore sarebbe con 7-8 gol a stagione... Discorso analogo per Djuricic, uno che ai tempi dell’Heerenveen prima, del Benfica poi, è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan. Il serbo gioca una partita da 10, si presenta con un tunnel su Koulibaly (mica l’ultimo arrivato) che porta a un destro alto, segna due gol, entrambi annullati per fuorigioco, e mette sempre in difficoltà la difesa del Napoli. Anche qui sulla continuità non ci siamo, ma i numeri sono da giocatore vero. A 28 anni merita una chance in una big.



SCHERZI A PARTE? - La ripresa si apre con lo stesso copione, uno Zielinski che detta legge e un Sassuolo che segna il pareggio (con Caputo stavolta) poi annullato per fuorigioco (di Berardi). Tre gol cancellati dalla bandierina alta del guardalinee, o meglio quattro. Perché arriva anche la quarta rete, questa volta di Berardi annullata per offside, questa volta di Caputo. Un record, sembra di essere su Scherzi A Parte. Con il passare dei minuti il Napoli si abbassa, complice anche un Milik che non la prende mai, le cose non cambiano molto con Mertens in campo, ammonito e squalificato per la sfida contro l’Inter. Il Sassuolo si getta all’attacco ma non ne ha più, nel finale risalgono di tono gli Azzurri, il palo di Politano anticipa il 2-0 di Allan. Vince il Napoli e chi ha scelto di guardare questa partita in un caldo sabato di luglio.











IL TABELLINO



Reti: 7' Hysaj, 94' Allan



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (59' Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Ruiz (79' Allan), Lobotka, Zielinski (79' Elmas); Callejon (67' Politano), Milik (67' Mertens), Insigne. All. Gattuso



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46' Toljan), Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli (83' Kyriakopoulos), Magnanelli; Berardi (88' Manzari), Djuricic (83' Haraslin), Traore (73' Raspadori); Caputo. All. De Zerbi



Ammoniti: Berardi, Djuricic, Mertens.