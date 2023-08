Il Sassuolo ha chiuso l'affare con il Valencia per il trasferimento a titolo definitivo di Uros Racic, 25enne serbo rientrato dall'annuale prestito al Braga. Come riportato dai colleghi di Tribuna Deportiva, il club neroverde si è assicurato il mediano classe '98 che, già nella mattinata di domani, viaggerà verso l'Italia per sostenere tutte le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma ufficiale sul contratto.