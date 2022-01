Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, parla alla presentazione dell'album Panini del compagno di squadra Scamacca: "Io con Gianluca mi trovo alla grande: lo conosco ormai da parecchio tempo ed è un ragazzo che ha tanta voglia di migliorarsi sempre. La nostra fortuna è quella di essere in una società che a noi giovani dà tante possibilità. Per noi poter sbagliare è una delle cose più importanti: se anche nell'errore si rimane in campo è motivo di grandissimo orgoglio e ci permette di migliorarci”.