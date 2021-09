L’Inter è concentrata sul presente, con la volontà di allungare in campionato e iniziare bene la Champions League, ma anche sul futuro. Sotto la lente d’ingrandimento nerazzurra ci sono tutti i migliori giovani talenti che potrebbero fare al caso del progetto iniziato da Simone Inzaghi.- Le prestazioni e i gol di Raspadori non sono di certo passati inosservati, in Italia ma anche all’estero.. Il timore è che intorno al ragazzo possa scatenarsi un’asta e che altre contendenti si possano inserire per provare a far saltare un matrimonio che sembra già apparecchiato anche perché dell’Inter è pure tifoso.Questa è la nuova strategia nerazzurra, nelle prossime settimane sono attese novità importanti.