Sassuolo, richiesta di informazioni per Palomino

Il Sassuolo si fa avanti per José Palomino. Il difensore dell'Atalanta, cercato negli ultimi giorni dalla Salernitana, ha già una base di accordo con il club campano, mentre manca l'okay dei nerazzurri. In questo spazio prova ad inserirsi il Sassuolo che, come riporta Sky, ha chiesto informazioni sulla possibilità di portare a Reggio Emilia il difensore. Su di lui c'è anche l'Olympiacos.