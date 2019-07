Rogerio, laterale del Sassuolo, parla a Sky Sport della stagione che verrà: "Appena finito il campionato sono andato in nazionale per giocare un torneo in Francia, fa piacere aver vinto, lo è anche per il Sassuolo, Mi hanno dato un po’ di giorni di riposo, sono arrivato qui la settimana scorsa. Alex Sandro? Ci parlo spesso, anche ora che ha vinto la Copa America. Mi dava sempre consigli su quello che dovevo migliorare ed imparare dai più grandi. Sono felice di quello che ha fatto, continuerò il mio percorso. Più forte di lui? Speriamo...".