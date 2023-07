La richiesta da 10 milioni di euro che il Sassuolo sta facendo per l'eventuale cessione del terzino brasiliano Rogerio sta frenando il mercato attorno a lui. Una mossa che ha respinto, ad esempio lo Spartak Mosca e che ora sta rallentando le opzioni Benfica ed Everton.



Il laterale classe 1998 ritiene conclusa la sua avventura in maglia neroverde e vorrebbe la cessione. Anche per questo ha scelto di rifiutare il rinnovo di contratto proposto dall'ad Carnevali e, se non verrà ceduto in questa sessione estiva si prepara a firmare a parametro zero a partire dal prossimo gennaio 2024.