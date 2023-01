Il terzino sinistro brasiliano del Sassuolo Rogerio ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria:



"Siamo molto arrabbiati perché era tutt'altro quello che volevamo fare, soprattutto nel primo tempo, ma non c'è da fare drammi perché sabato c'è già una partita importante".



COME SVOLTARE - "Mettendo più attenzione e cattiveria, le solite cose. Penso che nel secondo tempo lo abbiamo fatto e abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Dispiace perché l'avevamo preparata in maniera diversa ma penso che nel secondo tempo la reazione è stata positiva, la squadra ha messo quel qualcosa in più che è mancato nel primo tempo".



SUBITO IN CAMPO - "Quando si gioca subito è meglio perché non stai lì a pensare tanto, recuperi le energie, stai tranquillo ed entri in campo per fare ancora di più".