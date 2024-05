Sassuolo-Roma: le probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale per lo Scudetto Primavera

AFP via Getty Images

(calcio d'inizio alle ore 20.30) è la finale dei playoff Scudetto del campionato Primavera, categoria riservata ai calciatori Under 19. Si gioca al Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina. In semifinale neroverdi e giallorossi hanno eliminato rispettivamente Inter e Lazio. Chi vince succede al Lecce nell'albo d'oro come campione d'Italia Primavera.Partita: Sassuolo-Roma.Data: venerdì 31 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:30.Canale TV: Sportitalia.

Streaming: Sportitalia.- La gara tra Sassuolo e Roma Primavera sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis: a trasmettere la partita sarà infatti Sportitalia. Anche per quanto riguarda la diretta streaming la gara sarà visibile in chiaro e gratis: si potrà infatti vedere tramite l'app di Sportitalia e Rakuten Tv (app oppure sito ufficiale).(4-3-3): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Kumi, Lopes, Knezovic; Bruno, Russo, Leone.(4-3-2-1): Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio; Cherubini.