Dopo il lunch match tra Milan e Sampdoria, la 29a giornata di Serie A continua con sette partite in programma alle ore 15, aspettando poi il derby di Torino alle 18 e il posticipo del Dall'Ara tra Bologna e Inter.. Undici punti a dividere le due squadre: i neroverdi sono ottavi a 39 e la squadra di Fonseca è al sesto posto con 50 punti, ultimo utile per la qualificazione in Europa League, a +1 dalla Lazio e -5 dal quarto posto.- Prima della sosta De Zerbi aveva perso due delle ultime tre gare (ko con Torino e Udinese, vittoria col Verona) e pareggiato le altre due precedenti;per una squadra che viaggia a metà classifica senza particolari obiettivi di fine stagione.vincendo tre delle ultime cinque compresa la doppia sfida contro lo Shakhtar in Europa League. Fuori casa la Roma ha il nono rendimento del campionato, ed escludendo la coppa europea in trasferta ha totalizzato quattro punti nelle ultime cinque gare.- Tanti assenti per De Zerbi che lascia a casa Locatelli e Ferrari ( QUI il motivo); out anche Caputo e Berardi e Defrel infortunati e Ayahn. positivo al Covid., Rogerio ha vinto il ballottaggio con Kyriakopoulos. Niente turnover per Fonseca, che giovedì affronterà l'Ajax nei quarti di Europa League ma ora vuole pensare solo alla gara col Sassuolo.con Bruno Peres dall'altra parte e la coppia Diawara-Pellegrini al centro. Nessun dubbio sul portiere, come spiegato dallo stesso Fonseca in conferenza stampa ( QUI ). Torna Veretout nella lista dei convocati , ma è ancora presto per vederlo dal primo minuto. Sulla trequarti Carles Perez ed El Shaarawy preferiti a Pedro, Mayoral ha vinto il ballottaggio con Dzeko.Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori.: De Zerbi.​Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy, Perez; Mayoral. .: Fonseca.