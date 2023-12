Un terribile incidente stradale ha sconvolto il post Sassuolo-Roma. Lo scontro tra una Fiat Cinquecento e una Mercedes Classe A è avvenuto pochi minuti dopo la fine del match del Mapei Stadium. Sulla 500 viaggiava una famiglia composta da quattro persone: la madre, 42 anni, è ricoverata a Reggio Emilia in prognosi riservata, in condizioni gravissime. Il figlio di 11 anni si trova in rianimazione a Parma, dov’è stato portato in elisoccorso. La figlia e il papà sono invece a Baggiovara: la 14enne è in prognosi riservata, in terapia intensiva a Baggiovara. Il padre, 42 anni, è in Medicina d’urgenza con prognosi di 40 giorni. La famiglia, residente a Casalgrande poco prima aveva assistito alla partita Sassuolo-Roma (nella loro auto c’era una sciarpa della squadra giallorossa). L'Us Sassuolo ieri sera ha manifestato vicinanza ai feriti del grave incidente stradale. Su X (ex Twitter) la società neroverde ha scritto: "Il Sassuolo Calcio esprime vicinanza e incoraggiamento alla famiglia di tifosi di Casalgrande (Re) coinvolti nell'incidente stradale di ieri al termine di #SassuoloRoma". Anche la Roma sul suo profilo ufficiale ha dedicato un tweet, rilanciando il messaggio del Sassuolo con l’emoticon di una preghiera e di un cuore.