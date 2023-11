Zero vittorie totali, un punto conquistato nelle ultime cinque giornate e l’ultimo posto in classifica a -5 dalla zona salvezza. Non è cominciato nel migliore dei modi il campionato della Salernitana, che aprirà il programma in casa di un Sassuolo in difficoltà, altra formazione senza vittorie nelle ultime cinque uscite. Per i bookie saranno però i neroverdi a chiudere la crisi, con il segno «1» - risultato fisso nei precedenti in massima serie - offerto a 1,65 contro il colpo granata che oscilla tra 4,70 e 4,75. Nel mezzo il pareggio è dato a 4,10. Le ultime tre sfide dirette in Serie A hanno regalato spettacolo e ben 12 gol totali, numeri che fanno prevalere nettamente un altro Over 2.5, a 1,58, sull’Under 2.5 fissato a 2,32, con il Goal – mai uscito lo scorso campionato tra le due squadre – visto a 1,62, in netto vantaggio sul terzo No Goal consecutivo proposto a 2,23. Per quanto riguarda invece i marcatori del match, occhi puntati su Domenico Berardi, capocannoniere dei suoi con 5 reti: il timbro del mancino neroverde paga 2,25 mentre Inzaghi punta sul risveglio di Boulaye Dia visto nel tabellino dei marcatori a 3,50 volte la posta.