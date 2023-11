Consigli 5,5: servivano due miracoli, non gli sono venuti.Toljan 5,5: distratto su Mazzocchi al quinto minuto, il terzino granata vince il duello e mette in porta Ikwuemesi. Ammonito nel finale.Erlic 5,5: non molto perspicace l’idea di abbandonare Ferrari all’uno contro uno con il centravanti velocissimo di Inzaghi.Ferrari 5: primo tempo in grave difficoltà, colpevole su entrambi i gol subiti.Vina 6,5: anche lui male nella prima frazione di gioco, diventa però fondamentale nella ripresa con l’assist per il pareggio neroverde.Thorstvedt 7,5: oltre a segnare la sua prima e pesantissima doppietta in Serie A, lotta su tutti i palloni. Notte da incorniciare.Boloca 6,5: parte piano, poi prende in mano il Sassuolo.Berardi 6,5: pregevole la palla per la testa di Defrel che rimette in carreggiata il Sassuolo. Sfortunato sul tiro al volo respinto da Bradaric. In generale, meglio nella ripresa anche lui.Defrel 6,5: pescato in area da Berardi, si inventa una torre importantissima per Thorstvedt, che innesca la rimonta.(70’ Laurienté 5,5: non riesce a freddare Ochoa su tap-in)Castillejo 6,5: al posto di Laurienté, cerca sempre di andare via in velocità come il francese, ma non è il suo. Il resto però lo fa con qualità, compreso quel bel tiro a incrociare che impegna Ochoa nel primo tempo.(70’ Volpato 7: giocate da paura, non si capisce come possa partire dalla panchina uno così.)Pinamonti 6,5: un palo clamoroso dalla grande distanza e un velo intelligente per il 2 a 2 di Thorstvedt. Gli è mancato solo il gol.(80’ Mulattieri 6,5: colpisce un palo e fa un ottima sponda per Volpato. Meriterebbe forse più spazio?)All. Dionisi 6: avvio shock, il Sassuolo va sotto di due gol coi soliti errori della difesa. Il tecnico però è bravo a trasmettere calma e fiducia, così da permettere la rimonta. Bene anche i cambi.Ochoa 6,5: nega la gioia a Castillejo con un tuffo dei sui, non può nulla sulla giocata Defrel-Thorstvedt e sul raddoppio del norvegese. Fondamentale nella ripresa con una serie di parate da top player.Daniliuc 5,5: in ritardo su Castillejo, Ochoa fa il miracolo, in ritardo su Defrel, il Sassuolo accorcia le distanze. Inzaghi lo manda sotto la doccia all’intervallo.(46’ Bradaric 6,5: subito un salvataggio preziosissimo su Pinamonti, nel finale si immola anche sulla conclusione al volo di Berardi)Fazio 6,5: esperta guida della retroguardia di Inzaghi. Grande chiusura su Thorstvedt nel finale.Pirola 6,5: roccioso e attento, numerosi i duelli con Pinamonti.Mazzocchi 6,5: al timbro del cartellino firma anche l’assist per l’uno a zero di Ikwuemesi. Con lui a sinistra, Berardi si vede poco. Inzaghi però vuole togliere Daniliuc e nella ripresa lo sposta a destra, dove fa meno bene.Maggiore 5,5: finché la Salernitana è aggressiva, fa valere le sue doti di pressatore. Poi però la squadra di Inzaghi si abbassa, e lui perde l’inserimento di Thorstvedt.(83’ Martegani sv)Bohinen 6: uomo d’ordine davanti alla difesa. Più ordinario che ordinato.(60’ Legowski 6: a uomo su Boloca, per togliere fosforo alla manovra neroverde)Coulibaly 5: da quella parte è l’uomo in più del centrocampo granata, eppure non sfrutta mai la superiorità numerica. Inoltre si perde Thorstvedt sul 2 a 2 neroverde.Tchaouna 6,5: l’assist per Dia è notevole. Da rivedere la mira sottoporta, quando su imbeccata di Ikwuemesi incrocia male a pochi passi da Consigli.(55’ Candreva 5,5: si vede veramente poco, specialmente in fase offensiva)Ikwuemesi 7: dopo soli 5 minuti sfugge al tentativo di fuorigioco di Ferrari e infila Consigli. Veloce e potente, un incubo per i centrali neroverdi.(55’ Simy 5,5: il cambio di tipologia di centravanti non sortisce alcun effetto)Dia 7: segna il raddoppio illusorio. Ennesimo gol in maglia granata, primo da papà. Il movimento con cui suggerisce l’assist a Tchaouna è da manuale del calcio, poi la spara forte sotto la traversa.All. F. Inzaghi 6,5: un mezzo voto in più per l’approccio e i primi venti minuti della Salernitana. Poi disfa la squadra coi cambi, solo per tenere botta.