Sassuolo-Salernitana apre la 12ª giornata di Serie A. I neroverdi non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato, mentre i campani cercano ancora il primo successo stagionale in A.



Dionisi deve fare ancora a meno di Matheus Henrique e si affida a Boloca e Thorstvedt, con Pinamonti a guidare l'attacco. Inzaghi rispolvera Simy, ma davanti è ballottaggio Tchaouna-Ikwuemesi per supportare Dia.



SASSUOLO-SALERNITANA (venerdì 10 novembre ore 18.30, diretta streaming su Dazn)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi.