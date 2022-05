Gianluca Scamacca, dopo la doppietta che ha permesso al Sassuolo di battere il Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky: "Penso che la cosa importante sia finire il campionato nel migliore dei modi, abbiamo fatto tanto. Oggi la prova è andata bene, volevamo portare a casa i tre punti e riscattare la partita di andata. Il gol più bello è stato il primo".



LE CRITICHE DI DIONISI - "Il mister l'ha gestita molto bene, avendo poca esperienza pensavo che parlassero solo i numeri ma oggi l'attaccante moderno deve lavorare per la squadra, poi se arrivano i gol è una felicità in più però penso a giocare con la squadra.



FUTURO - "La mia priorità è affermarmi in Italia, stare qui, poi il mercato è imprevedibile e quando si dovrà decidere prenderemo la decisione migliore. Il campionato italiano è di altissimo livello e la mia priorità è quella poi le valutazioni le fanno gli altri, ora penso al Sassuolo. Strada verso Milano? No ora penso al Sassuolo.





MIGLIORAMENTI - "A volte perdo palloni semplici, devo stare più in area perché l'attaccante deve vivere lì, anche sul piede debole ma grazie allo staff sto migliorando. Sono arrivato qui quest'anno e all'inizio non giocavo, devi essere bravo a farti trovare pronto".