Il Sassuolo è secondo in classifica con gran merito, l’Inter zoppica. Eppure, in vista della sfida di domani al Mapei Stadium, il pronostico dei bookmaker è tutto nerazzurro. Particolarmente duro, nei confronti dei padroni di casa, il giudizio degli analisti, che abbassano la quota del successo interista fino a 1,75 e scavano un solco molto ampio con il segno «1» del Sassuolo, dato a 4,30. Improbabile il pareggio, a 4,05. Quote in controtendenza non solo con la classifica, ma anche con i precedenti tra le due squadre. Nelle ultime sei stagioni, a partire dal 2014/15, si registrano infatti sette successi emiliani, due pareggi e soltanto tre vittorie dell’Inter. In ogni caso, sarà con tutta probabilità una gara ricca di reti, come fanno pensare sia l’andamento attuale (le due squadre condividono la palma di miglior attacco del campionato, con 20 reti in otto partite), sia gli scontri diretti della scorsa stagione, terminati con un 3-4 nerazzurro al Mapei Stadium seguito da un 3-3 a San Siro. Per questo l’Over (1,42) è ritenuto decisamente più probabile dell’Under (2,66).