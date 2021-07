Scontro in vista tra Sassuolo e Spezia per Martin Erlic: secondo Il Secolo XIX i neroverdi mettono sul piatto 4 milioni per riacquistarlo ma ne vorrebbero versare solo 2 milioni in virtù del 50% sulla futura rivendita pattuito al momento della cessione, dal club ligure però fanno sapere che questa clausola non esiste, dal momento che non è mai stata depositata in Lega. Su Erlic ci sono anche Atalanta e Fiorentina.