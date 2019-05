Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di domenica contro l'Atalanta, in cui potrebbe "aiutare" il Milan nella corsa al quarto posto: "Sarà difficile, molto difficile. L'Atalanta è forte e ha il morale alto. Mi piace: è una bella squadra, ha un bravo allenatore, è guidata da dirigenti di grande livello. Se lo meritano, sono la dimostrazione di quanto anche nel calcio sia importante l'occhio dell'imprenditore, di chi dirige l'impresa. Lo sa quali sono le squadre che amo di più? Nell'ordine: Sassuolo, Milan, Atalanta. Il Sassuolo farà di tutto per vincere, come ovvio. Ma ripeto, sarà una partita molto complicata".



RIMPIANTO ZAPATA - "Chi temo per domenica? Tutti, ma in particolare Zapata. Ogni volta che lo vedo m'innervosisco perché era un nostro giocatore grazie a un'intuizione del ds Bonato, aveva già firmato il contratto (estate 2013, ndr), poi è intervenuto De Laurentiis e lui ha cambiato idea andando al Napoli. Avevamo anche pensato a qualche azione a tutela dei nostri interessi, poi abbiamo rinunciato: non siamo una società rancorosa. Zapata è un vero fenomeno, ha solo impiegato un po' di tempo a mostrare quanto è forte".