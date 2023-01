Tra le squadre più attente alla crescita dei giovani in Serie A c'è sicuramente il Sassuolo. Un vero e proprio modello, da anni il club neroverde è bravo a pescare i ragazzi in giro per l'Italia, aspettarli, valorizzarli e poi rivenderli alle big di tutta Europa. Forte, in questo senso, il legame con la Roma, da cui il Sassuolo ha preso prima Pellegrini e poi Frattesi, entrambi arrivati giovanissimi in Emilia ed entrambi diventati protagonisti nel giro di qualche anno. Una collaborazione che ha fatto la fortuna sia del venditore che del compratore e che presto potrebbe aggiornarsi con un'altra operazione: quella relativa a Edoardo Bove.



OLTRE FRATTESI - Il nome del classe 2002 è finito al centro dei discorsi tra i due club qualche mese fa, quando i giallorossi avevano provato a riaprire il discorso per Davide Frattesi. Bove era una delle possibili contropartite che potevano aiutare la Roma ad abbassare le richieste economiche alte (oltre i 30 milioni di euro) di Giovanni Carnevali. Un discorso che non è decollato, ma che in questi ultimi giorni potrebbe riaprirsi per Bove: il Sassuolo sta provando a capire se la Roma sia disposta a cedere in prestito il centrocampista, per ora Mourinho non ha ancora dato aperture in questo senso ma verrà fatto un nuovo tentativo nelle prossime ore. La "fabbrica dei giovani" neroverde può arricchirsi presto di un nuovo gioiello.