Il Milan segue la crescita del giovane attaccante Lorenzo Colombo in prestito alla Spal, dove ha già segnato 4 gol in Serie B. In estate ol Pisa ha fatto di tutto per averlo, per poi virare su Lucca. Il Brescia di Cellino lo ha chiesto come contropartita per Tonali, ma il Milan non ha mai voluto privarsene.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo nei possibili intrecci di mercato col Milan ha subito messo sul piatto il nome di Colombo: da via Aldo Rossi nessuna apertura e un contratto fino al 2024 che blinda la punta da possibili sorprese. E la valutazione che intanto decolla.