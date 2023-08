Il Sassuolo cerca dei terzini sul mercato. Per la fascia sinistra viste le difficoltà per prendere lo scozzese Doig del Verona è in arrivo Corrado (classe 2000, cercato pure dal Genoa) dalla Ternana con l'ok dell'Inter che vanta un diritto di ricompra, sulla destra piace lo svedese Holm dello Spezia in alternativa al ritorno di Zortea dell'Atalanta e al francese Gendrey del Lecce.



Pronto a pescare di nuovo sul mercato francese: trattative in corso per il mediano Batista Mendy (classe 2000) dell'Angers e per la 22enne mezzala franco-guineana del Valenciennes, Kaba.



In uscita l'attaccante spagnolo Pablo Rodriguez, dopo il prolungamento del proprio contratto con il club giallorosso, è stato ceduto in prestito all'Ascoli (serie B).