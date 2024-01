Sassuolo su Katseris, Benamar per l'Udinese

Il Sassuolo cerca rinforzi sul mercato in difesa: a sinistra il greco Katseris del Catanzaro (già seguito da Monza, Cagliari e Genoa) affianca lo scozzese Doig del Verona, come centrale occhi sul marocchino-olandese Benaissa Benamar del Volendam, sul quale ci sono pure Genoa e soprattutto Udinese.



In uscita dal Sassuolo l'attaccante francese Gregorie Defrel (classe 1991 ex Roma e Sampdoria) è il grande sogno del Palermo in Serie B in alternativa al francese Thomas Henry del Verona (classe 1994 ex Venezia). In uscita dai rosanero Soleri è conteso da Modena e Spezia, dove Amian interessa proprio al Palermo.