Il Sassuolo spinge forte sul difensore Toprak: Squinzi aspetta l’ok del turco e poi proverà a chiudere col Borussia Dortmund. In uscita Babacar, Dell’Orco e Goldaniga al Lecce. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Magnani è a un passo dal Brescia (sempre che Verona e Sampdoria non decidano di rilanciare): l'alternativa per Cellino è Ceccherini della Fiorentina.