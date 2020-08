Una stagione da ricordare quella di Roberto De Zerbi. Il Sassuolo, grazie all’ottavo posto in classifica, si è rivelato una piccola Atalanta per volume di gioco e vocazione offensiva. Non solo il lancio di Boga e la conferma di Caputo e Berardi. Lo stile di gioco, l’intraprendenza e l’abilità del tecnico bresciano è sempre sotto gli occhi vigili dei grandi club. In Italia ma anche all’estero. Un’esperienza lontana dalla Serie A è stata valutata anche dai betting analyst. Secondo i bookmaker infatti De Zerbi, che ha fatto già parlare di sé in Spagna, potrebbe finire al Barcellona. Un suo approdo in terra catalana, riferisce Agipronews, è dato a 20,00 (entro il 31 agosto 2020). Una quota alta e che potrebbe far pensare ad una suggestione ma è possibile anche che la lezione online allo staff delle giovanili blaugrana, svolta nel mese di maggio, da parte del tecnico del Sassuolo sia piaciuta e non poco alla società iberica.