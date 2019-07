Il nuovo terzino del Sassuolo Jeremy Toljan si è presentato alla stampa: "Per me è una scelta importante, sono pronto a confrontarmi con un campionato nuovo. De Zerbi? Mi piace il suo gioco propositivo, credo si adatti bene alle mie caratteristiche. Il Sassuolo gioca un calcio di qualità. E' un club simile all'Hoffenheim perché lavora molto con i giocatori e dà la possibilità di farli crescere. Voglio imparare il prima possibile l'italiano per integrarmi in squadra. Il mio ruolo? Gioco a destra, ma posso adattarmi anche sulla fascia opposta. la duttilità è una delle mie qualità".