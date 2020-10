L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Torino: "Siamo solo a inizio stagione e per ora la classifica non conta. Quando si vuole alzare l'asticella per diventare una grande squadra, non bisogna farlo con l'ansia di vincere a tutti i costi o di sbloccare subito la partita. A Bologna abbiamo avuto la prova che, quando non siamo giusti, finiamo sotto e anche meritatamente. La rete del 3-2 di Djuricic è stata la scintilla che ha fatto partire la rimonta, ma fino a quel momento non eravamo giusti".



"L'ultimo posto in classifica del Torino dipende dal fatto che sono in costruzione, ma troveremo una squadra ordinata e organizzata. Giampaolo è un amico, siamo diversi nel percorso fatto e lo stimo da sempre, partire costruendo un progetto non è come essere al terzo anno".